עם ניסיון של למעלה מעשרים שנות מימוש זכויות, אנחנו מכירים היטב מקרוב את מצבי הנכות הנפוצים, הקשיים הנלווים והזכויות.

אנחנו כאן כדי להילחם לצידכם לאורך כל הדרך כדי שתקבלו את מה שמגיע לכם.

צוות המומחים שלנו הכולל רופאים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה – מתמחה בליווי מקצועי מול הביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, ומסייע בבניית תיק רפואי מדויק, תוך ליווי מלא, דיסקרטי ואחראי.